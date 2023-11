Na última semana o sertanejo Eduardo Costa reagiu após ser condenado em ação movida pela apresentadora Fernanda Lima. O cantor apresentou um recurso após ser obrigado a pagar indenização de R$ 70 mil para a apresentadora.

O juiz da 24ª Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça do Rio entendeu que o músico passou do ponto e, em outubro, determinou o pagamento do valor citado a Fernanda Lima por danos morais.