Gustavo Mioto é detonado após separação

Após da confirmação o termino do namoro entre Ana Castela e Gustavo Mioto. a separação do casal tem gerado intensas reações nas redes sociais, onde internautas especulam sobre as causas.

“Oi galera, em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento. O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei aqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento”, publicou Ana Castela.

Nas redes sociais fãs criticaram o cantor, e comparam esse com outros relacionamentos do rapaz. “Ele era bem assim com a Thaynara OG tbm né”, disparou uma internauta. “Todo relacionamento desse cara é assim, aff”, disse outra. “Esse cara não para com ninguém “, detonou uma terceira.