Gusttavo Lima cancela bloco no Carnaval

Em 2023, Gusttavo Lima enfrentou um dificuldades durante o Carnaval de Salvador, o cantor que tinha a intensão de bloco, acabou tendo suas expectativas frustradas, mesmo com baixa nos preços o bloco acabou não acontecendo devido falta de público.

Na época a assessoria do cantor ainda tentou contornar a situação. “Para conseguir dar conta da maratona carnavalesca (que contempla outros shows), respeitando o descanso e a saúde do artista e sua equipe, optamos por suspender a apresentação do Bloco em 2023, que exigiria mais de oito horas em cima do trio”, disse a assessoria do cantor na ocasião.

A promessa de retornar a Salvador neste ano com um bloco próprio não saiu do papel e o assunto quase passou despercebido pelos fãs do cantor sertanejo, já que a história não voltou a ser comentada.