Luan Santana anuncia casamento com Jade Magalhães para este ano

Que o casal Luan Santana e Jade Magalhães é amor puro, isso você já sabe. Após pegarem todos de surpresa ao reatarem oficialmente o namoro, o casal que passou 4 anos separado já fala até em casamento.

Em recente entrevista, o cantor compartilhou detalhes sobre seus planos de casamento com Jade Magalhães. O cantor sertanejo revelou que a cerimônia está prevista para acontecer ainda em 2024 ou no início de 2025.

“A gente quer casar agora. Estamos programando para este ano. Não sei ainda se faremos uma grande festa ou se será algo mais íntimo. O meio termo não me agrada”, afirmou Luan Santana.

Além disso, o artista abordou o término anterior do relacionamento com Jade e como decidiram reatar. “Foram muitos anos juntos. Quando terminamos, ficaram muitas dúvidas. Envolveu muita gente para nos ajudar a resolver também, sabe? Voltamos com mais tranquilidade para entender se seria um recomeço ou uma continuação. É uma situação complexa”, explicou Luan.