Luan Santana repousa em casa após mal-estar

No último sábado o cantor Luan Santana deu um baita susto em seus fás, o cantor que se apresentaria na cidade de Divinópolis – MG, precisou cancelar a apresentação por conta de um mal-estar. Segundo a assessoria do cantor, ele foi levado ao Hospital Albert Einstein, unidade Alphaville, onde foi atendido e recebeu alta, retornando para casa na manhã deste domingo (2).

Segundo informações da assessoria do cantor, Luan não se sentiu bem desde o dia 28 de maio, quando passou pelo Hospital Albert Einstein e recebeu um atestado médico recomendando quatro dias de descanso. No entanto, ele não seguiu as recomendações e continuou com sua agenda de shows.

Continue Lendo...

“Apesar do atestado para descansar, Luan decidiu cumprir sua agenda. No sábado, ele não conseguiu seguir com o show na DivinaExpo devido ao mal-estar,” explicou a assessoria.

Especialistas explicam que mal-estar pode ser causado por diversos fatores, incluindo estresse, cansaço extremo e outras condições de saúde subjacentes. No caso de Luan, a falta de descanso adequado pode ter contribuído significativamente para seu estado.