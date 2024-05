Milionário, recebe alta da UTI

O cantor Milionário, da antiga dupla Milionário & José Rico, foi vítima no último dia (19) de um AVC, o sertanejo que foi socorrido as presas, estava internado desde od ia 20/05 no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo o boletim médico divulgado pela unidade hospitalar, o quadro do cantor sertanejo é estável. Ele está consciente e comunicativo, sem déficit motor ou sensitivo, alimentando-se normalmente. Vale destacar, que ele já operou o coração em 2015 por conta de um pico de estresse.

"O cantor está com o quadro de saúde estável. Hoje pela manhã, ele teve alta da UTI e irá para o quarto. No momento, o paciente continua consciente, comunicativo e sem a presença de déficit motor ou sensitivo e alimentando-se por via oral", informou em nota.