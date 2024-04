Posto 7 Mares completa 7 anos

A semana começa especial para o Posto 7 Mares, completando sete anos de funcionamento e de muito sucesso. O casal de proprietários Sandra e Luis Carlos Vissoto, comemoram essa data tão especial ao lado de toda equipe de colaboradores e, claro, de clientes que fazem parte dessa bela história. Oferecendo qualidade e um dos melhores atendimentos da cidade, o posto se consolidou em Três Lagoas com muito trabalho e entendendo que o cliente merece sempre o melhor produto e serviço.

E por falar em produto, para Rede de Postos 7 Mares esse assunto é sério! Com um controle de qualidade impecável, cada posto da rede oferece produtos de procedência e qualidade para garantir o melhor desempenho do seu carro. Além disso, cada posto conta com serviços de lavagem, troca de óleo e muito mais, além é claro de conveniências completas e ideais para você aproveitar bons momentos enquanto desfruta de um bom atendimento.

Motivos de sobra para conhecer os postos da Rede você já tem, mas hoje é dia de festa e você é convidado especial para comparecer ao posto 7 Mares para comemora essa data especial e conhecer mais dos serviços que você só encontra aqui.