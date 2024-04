Show de César Menotti é alvo de investigação

O Ministério Público de Minas Gerais, tomou a iniciativa de instaurar um procedimento para investigar a contratação do show da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, segundo informações do portal Sou Patos, o Promotor da 1ª Promotoria de Justiça, Rodrigo Taufick, anunciou que duas questões estão sendo minuciosamente analisadas pelo órgão: a legalidade da contratação, e o montante a ser desembolsado. A dupla foi contratada por R$ 360 mil para se apresentar na Fenamilho, em Patos de Minas

Conforme divulgado pela Ouvidoria do Ministério Público, a investigação foi desencadeada com o propósito de averiguar uma possível “prática de abuso de poder e propaganda extemporânea realizada pelo Prefeito de Patos de Minas“, conforme explicitado no ‘Procedimento Preparatório Eleitoral nº MPMG-0480.24.000362-8’.