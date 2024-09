Simone Mendes é Indicada ao Grammy Latino 2024

Nesta terça-feira (17), Simone Mendes foi indicada ao Grammy Latino 2024 com seu álbum "Cintilante", concorrendo na categoria "Melhor Álbum de Música Sertaneja". Em dezembro do ano passado, durante a entrevista de divulgação do segundo projeto de sua carreira solo, Simone revelou seu grande sonho: conquistar um Grammy Latino.

"Meu sonho é ganhar um Grammy. É com Jesus, não é comigo. Minha parte tô fazendo", afirmou a cantora.

Continue Lendo...

O álbum foi produzido por Eduardo Pepato, que também assinava os trabalhos de Marília Mendonça. Durante a gravação do DVD, a baiana buscou uma conexão próxima com o público, trazendo ainda mais autenticidade ao projeto.

Simone Mendes enfrentará uma disputa acirrada na premiação, competindo com grandes nomes do sertanejo, como Ana Castela, Gusttavo Lima, Lauana Prado e Luan Santana.

"Gastei muito dinheiro, as parcelas vão até o ano que vem. Algo lindo, a estrutura tá linda. A equipe é cara, eles são caros, eles merecem, são bons de verdade", declarou Simone na época do lançamento do álbum.