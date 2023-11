Virgínia Fonseca assina contrato com o SBT

A carreira de Virgínia Fonseca não para a influenciadora se prepara agora para um novo passo em sua carreira. A esposa do cantor Zé Felipe, assinou nesta semana um o SBT e deve ganhar seu próprio programa na grade da emissora.

“Sou a mais nova contratada do SBT! Pensa numa pessoa que está feliz, eu mesma! Este sempre foi meu sonho, agora foco e trabalho dobrado para fazer a melhor entrega. Até porque já estou me sentindo muito em casa” disse a influenciadora em entrevista.

Segundo informações, o programa deve ser exibido nas noites de sábado, por volta das 22h30, o objetivo do programa é competir com o “Altas Horas “, da TV Globo, que passa na faixa das 22:30 até as 00:00, trazendo uma abordagem mais popular sob a liderança da influenciadora.