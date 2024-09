Zé Neto celebra retorno à música após pausa

No final de agosto de 2024, o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, decidiu se afastar dos palcos e das redes sociais para cuidar de sua saúde. Recentemente, ele compartilhou um relato emocionante no Instagram, revelando estar enfrentando um tratamento intensivo contra a depressão e a síndrome do pânico. Durante esse período, a fé tem sido uma importante aliada, trazendo esperança e força para superar os desafios.

Em um vídeo comovente, Zé Neto se uniu ao frei Gilson para realizar orações em busca de sua cura. "Oi, pessoal! Passando aqui pra dar uma satisfação porque andei meio sumido", disse o cantor, mostrando a importância de manter um vínculo com os fãs, mesmo em momentos difíceis. Esse ato de transparência ajuda a humanizar os artistas, evidenciando que eles também enfrentam suas próprias batalhas.

Zé Neto explicou que a decisão de se afastar das redes sociais foi fundamental para direcionar seu foco no tratamento. "Decidi fazer uma pausa das redes sociais para me cuidar e seguir o tratamento direitinho. Acredito que a cura está próxima", afirmou, transmitindo otimismo e determinação. Sua atitude reforça a importância de priorizar a saúde mental.

Durante essa fase delicada, o cantor expressou profunda gratidão pelo apoio recebido de seus seguidores, que têm enviado inúmeras mensagens de encorajamento e orações. "Agradeço a todos vocês pelo carinho e pelas orações", disse Zé Neto, ressaltando o papel vital do apoio emocional em momentos de superação. A conexão entre artista e fã é um dos elementos que tornam o mundo da música sertaneja tão especial.