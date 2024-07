Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda investiram cerca de R$ 1,5 Milhão para engravidar

O cantor Zezé Di Camargo e sua esposa Graciele Lacerda revelaram recente que estão a espera do primeiro filho do casal. Segundo informações o casal teria investido mais de R$1,5 milhão em tratamentos de fertilização in vitro para realizar o sonho de ter um filho juntos.

Graciele Lacerda, de 42 anos, revelou abertamente a quantia investida para tentar engravidar desde os 35 anos. Apesar dos desafios, a determinação do casal permaneceu inabalável.

Graciele, radiante com a novidade, afirmou: “Estou grávida. Esse é o nosso milagre. A prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós e que o tempo Dele é perfeito.” Nas redes sociais, a notícia da gravidez foi amplamente celebrada. A imagem compartilhada pelo casal, mostrando um momento íntimo de felicidade, rapidamente se espalhou, gerando um clima de emoção entre os seguidores. A simplicidade e o amor evidente na foto impressionaram a todos.