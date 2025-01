2025 será o ano de correção de rumo e de estresse na política de MS

As principais lideranças políticas de Mato Grosso do Sul entraram em 2025 de olho nas eleições de 2026. E nem tudo é bonança nos partidos.

A esquerda terá o desafio de romper a barreira do conservadorismo para conquistar o poder no Estado. Não será uma missão fácil.

O PT já venceu a sua primeira eleição para governador em 1990 com Zeca do PT. E depois foi reeleito. Em 2014, o partido quase voltou a governar o Estado com o então senador Delcídio do Amaral. Ele perdeu a disputa para o Reinaldo Azambuja.

Só que o tempo era outro. Hoje o País está dividido com a polarização da direita e esquerda e isso refletiu em Mato Grosso do Sul, onde o eleitorado da direita é predominante.

Para 2026, os dirigentes do PT sabem muito bem das limitações para conquistar o governo do Estado. O partido tem algumas lideranças consolidadas, como da velha guarda, o ex-governador e deputado estadual Zeca do PT e o deputado federal Vander Loubet, além da líder emergente com maior destaque, a deputada federal Camila Jara.

Mas não tem mais força, no cenário atual, para ganhar o governo estadual.

O plano do PT é ampliar, pelo menos, a bancada federal e Vander tem dito que irá disputar o Senado. É uma parada dura, porque vai enfrentar rivais competitivos. Ganhar a eleição usando o nome do presidente Lula não é garantia de vitória, porque ele nunca venceu uma eleição presidencial em Mato Grosso do Sul.

Não é só o PT viverá o dilema. A direita no Estado é rachada. Os líderes apenas se toleram. É só olhar para o PL. Um desconfia do outro e todo o problema vai parar nos ouvidos do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um partido de fofocas.

Veja o que o ex-governador Reinaldo Azambuja vai encontrar no PL se confirmar a sua filiação. Hoje Azambuja é absoluto no comando do PSDB. Todas as costuras politicas e alianças resultaram em grandes conquistas. A maior dela foi a eleição do Eduardo Riedel para governador do Estado, em 2022.