A liberdade de escolher viver bem

Cuidar da saúde não é uma imposição, mas um ato de amor próprio. A verdadeira saúde vai além de seguir padrões externos, ela é a chave para viver a vida em sua plenitude, sem limitações físicas ou emocionais.

Na coluna CBN Boa Forma desta segunda-feira (30), Dinei Carlos apontou que em vez de encarar o cuidado com o corpo como uma exigência, devemos vê-lo como uma escolha consciente que garante liberdade para viver com energia e disposição.

Investir em saúde significa mais do que se alimentar bem ou praticar atividades físicas. Trata-se de garantir autonomia para realizar as atividades do dia a dia, como correr, brincar, trabalhar e, principalmente, aproveitar cada momento com qualidade de vida.

Confira a coluna na íntegra: