A multiartista que transforma vivências em música e poesia

Na véspera do Dia Internacional da Mulher, a cantora, compositora e multiartista Ariádne Farinéia esteve nos estúdios da Rádio CBN Campo Grande, no quadro CBN Cultural para falar sobre sua trajetória musical, inspirações e projetos futuros.

Com uma carreira que transita entre diversos ritmos e influências, Ariádne se destaca pela autenticidade de suas composições e pela forma visceral com que expressa suas vivências e emoções.

Inspirações e processo criativo

Oriunda de uma família ligada ao samba, Ariadne cresceu cercada por referências musicais que influenciaram seu estilo. “Sempre ouvi muito Elis Regina, Elza Soares, Amy Winehouse e Raul Seixas. Além disso, minha base vem do samba, do jazz e do blues”, conta.

E além da música, a infância da multiartista foi marcada por outras artes.

“Eu sempre trabalhei com arte. Fiz teatro, sou atriz desde os 12 anos. Depois me firmei em artes plásticas e a música estava como em uma caixa ali, guardada, como um hobby. Eu só cantava em karaokê com a galera. A musicalidade também sempre foi presente na minha família. […] Dia 3 de abril eu vou fazer um show, no Teatro do Mundo, um tributo à Adriana Calcanhoto e espero que todos possam me acompanhar”.

Confira a entrevista na íntegra: