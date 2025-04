Abertura de mercados e combate a barreiras internacionais são prioridades do Mapa, afirmam representantes

Com 348 novos mercados abertos para produtos do agronegócio brasileiro desde 2019, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) reforçou durante o Fórum Agro, o compromisso com a inserção internacional do agro nacional.

Representando a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do MAPA o diretor de Negociações Não-Tarifárias, Augusto Billy, e a diretora de Promoção Comercial e Investimentos, Ângela Pimenta, apresentaram um panorama sobre os principais desafios e avanços nas frentes de comércio exterior.

Logo no início de sua fala, Billy deixou claro: abrir mercado não basta — é preciso colocar o produto na gôndola do exterior.

“O papel do governo é derrubar barreiras e fazer acordos. Mas o trabalho só começa aí. Depois disso, cabe aos produtores, cooperativas e indústrias se capacitarem e entrarem de fato nesses mercados”, destacou.

Vencendo barreiras e enfrentando desafios multilaterais

Segundo o diretor, o Brasil enfrenta hoje barreiras comerciais de três gerações: tarifas, sanidade e sustentabilidade. As barreiras tarifárias, apesar de reguladas desde a criação da OMC em 1995, voltaram ao debate com o aumento do protecionismo e medidas unilaterais, como as recentes ações do presidente Donald Trump nos Estados Unidos.

“Há um movimento de retrocesso. Países voltando a impor tarifas de forma arbitrária. E nós temos que estar atentos e prontos para defender nossos interesses nas organizações multilaterais”, alertou Billy.

Já as barreiras sanitárias e fitossanitárias, embora mais comuns, precisam ser baseadas em ciência, segundo os acordos internacionais. E hoje, uma nova geração de barreiras ganha espaço: aquelas relacionadas a sustentabilidade, rastreabilidade, direitos trabalhistas e ambientais — como a nova regulamentação da União Europeia sobre desmatamento.

“A Europa quer rastrear produtos até a origem e excluir qualquer item vindo de áreas desmatadas após 2020, mesmo que legalmente. Isso é uma barreira disfarçada de preocupação ambiental, que precisa ser debatida com seriedade”, completou.

Diplomacia técnica: abrir mercados exige estratégia

Billy também compartilhou bastidores de negociações complexas, como o processo para retomar exportações de carne ao Reino Unido após o Brexit.

Com relatos descontraídos, explicou como o Brasil conseguiu pressionar diplomaticamente para retomar o pré-listing e eliminar controles reforçados sobre a carne brasileira.