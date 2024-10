Adriane Lopes ignora debate na CBN e abre espaço para adversária neste 2º turno

O debate promovido pela Rádio CBN Campo Grande e Jornal Correio do Estado, confirmado para esta quarta-feira (23), se transformou em uma entrevista ao vivo com a candidata a prefeita de Campo Grande pelo União Brasil, Rose Modesto.

É que a candidata do PP, Adriane Lopes, atual prefeita da Capital e que tenta um novo mandato, não compareceu. Foi o segundo debate ignorado pela progressista neste segundo turno das eleições municipais. No primeiro debate, promovido pelo SBT, Adriane também fugiu do confronto de ideias e propostas com a adversária política.

“A cadeira dela aqui no estúdio está vazia e eu quero deixar aqui registrado que nós estávamos com tudo acertado, assinado pelos representantes dos partidos políticos […] todos eles se comprometeram a estar aqui porque entenderam a importância desse momento, do eleitor se informar. Quanto mais informação direto na fonte, as fake news caem por terra“, disse a mediadora, Lígia Sabka, que é jornalista e diretora de Conteúdo do Grupo RCN.

Com a ausência de Adriane, Rose teve 30 minutos para defender suas propostas para Campo Grande e conversar com os eleitores que a assistiam em multiplataforma. A entrevista foi ao ar pelo rádio, em canal aberto de TV e também pelas redes sociais. (Assista ao vídeo na íntegra, ao final desta reportagem)

PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS

Alianças partidárias

Durante a entrevista, Rose Modesto enfatizou que não fez alianças nesse segundo turno mas que tem recebido apoio de pessoas de vários partidos políticos.

“Tem pessoas do PP, que é do partido, inclusive da minha adversária, da Adriane, me apoiando. O vereador João Rocha é do partido da prefeita e entendeu que não é o melhor modelo pra Campo Grande a continuidade da gestão dela e está aqui comigo. Tem pessoas me apoiando, lideranças, do PSDB, do MDB, do PT, do PSB, de todos os partidos, tem pessoas que reconhecem que o nosso nome é o melhor nome para poder governar Campo Grande nos próximos quatro anos. O que eu vejo isso? Uma tentativa mentirosa de poder tenta, em algum momento, me desgastar com esse eleitor que é mais de centro, centro-direita ou até de direita“.

A candidata do União também explicou que não fez compromisso de cargo com ninguém. Caso vença o pleito, afirmou que fará uma gestão técnica. “Eu quero encontrar os melhores nomes, porque Campo Grande não pode mais errar“, destacou a candidata.

Mobilidade urbana

Rose citou o Sistema Integrado de Transporte (SIT), criado em Campo Grande na década de 90. A candidata propõe retomar e modernizar o programa para melhorar o transporte público de passageiros.

“A gente não vê ninguém mais fazendo debate sobre ele (SIT). Não tem um debate, não traz as instituições, os especialistas, para a gente poder debater sobre isso. Nós vamos retomar esse debate, essa discussão, aprimorar esse sistema, ouvindo inclusive os especialistas, o usuário e todo mundo que depende hoje do transporte público. Mas o nosso projeto envolve um investimento de um valor expressivo de 230 milhões que nós vamos buscar no Ministério das Cidades. Curitiba fez isso e aquilo está dando certo, a gente tem que buscar“.

Rose Modesto também comentou sobre os atuais corredores de ônibus implantados em algumas das principais ruas de Campo Grande. O projeto é alvo de reclamações e constantes acidentes de trânsito.