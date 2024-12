Afastado por suspeita de corrupção, presidente do TJMS retornará ao cargo após decisão do STF

O ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o retorno do desembargador Sérgio Fernandes Martins ao cargo de presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

A decisão revogou medidas cautelares impostas ao magistrado, incluindo o afastamento de suas funções, o monitoramento eletrônico e a restrição de contato com outros servidores.

A redação da Rádio CBN Campo Grande entrou em contato com o gabinete do ministro Zanin para saber a fundamentação da decisão, mas foi informada que o processo corre sob “ultra sigilo”

Martins havia sido afastado no final de outubro, juntamente com outros quatro desembargadores, por suspeitas de envolvimento em um esquema de venda de decisões judiciais investigado pela Polícia Federal (PF) na operação Ultima Ratio. A operação apontava ligações entre advogados, lobistas e magistrados para influenciar decisões judiciais, tanto no TJMS quanto em outras cortes.

Com a decisão, Martins retoma suas atividades administrativas e judiciais à frente do TJMS até o término de seu mandato, previsto para o final de 2024. Em nota pública, o Tribunal de Justiça comunicou a decisão e ressaltou a plena restauração das prerrogativas do magistrado.

“O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul comunica que, no âmbito do Inquérito n.º 4982, sob a relatoria do Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, foram revogadas as medidas de monitoramento eletrônico, de restrição de contato com outros servidores e de afastamento da função pública. Com a plena restauração de suas prerrogativas, o Desembargador Sérgio Fernandes Martins retoma suas atividades administrativas e judiciais à frente do Tribunal, até o término de seu mandato”.

A trajetória de Sérgio Fernandes Martins

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Martins ingressou na magistratura em 2007, ocupando uma vaga destinada ao Quinto Constitucional. Antes disso, foi procurador-geral do município de Campo Grande e teve uma atuação destacada em diversas entidades jurídicas, como a Academia de Letras Jurídicas de MS e a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

Desde fevereiro de 2023, Martins ocupa a presidência do TJMS