Alinhador invisível é tecnologia moderna para correção dental

A tecnologia tem transformado o serviço em saúde em todas as áreas, uma delas é a odontologia. Quem já passou pela experiência de colocar o aparelho fixo, não esquece dos dias de sensibilidade depois de realizar a manutenção periódica.

No entanto, recentemente a tecnologia do alinhador invisível é utilizada como uma alternativa ao método tradicional de correção ortodôntica.

“É um alinhador termoplástico. As pessoas quando olham, às vezes acham que é um produto único, mas na verdade é uma sequência de alinhadores que é feito através de um diagnóstico, de um escaneamento digital. A gente faz todo esse planejamento do caso, do início até o fim. Então, com isso a gente consegue fazer essa programação e a impressão do produto, que o paciente vai usando, trocando de tempos em tempos, e você consegue um resultado tão bom quanto com o aparelho convencional”, explicou o cirurgião-dentista Lucas Prieto.

Entre as vantagens para quem adota a alinhador como método de tratamento, o dentista frisou que além da estética há também o tempo de uso e higienização diária.

“O paciente praticamente não mostra que está usando aparelho […] Esse tempo de transformação do tratamento normalmente gira em torno de um ano e meio até três anos de tratamento […] A parte da higienização é muito importante, o paciente consegue remover o aparelho para fazer essa higienização, é muito mais fácil, muito mais tranquilo de você ter um cuidado geral da saúde durante todo o tratamento ortodôntico”.

Apesar da flexibilidade e da liberdade visual com o uso do alinhador invisível, Lucas Pietro reforçou a necessidade do compromisso do paciente com o tratamento.

“A gente recomenda um uso em média de 22 horas diárias, aliado ao fato de que você vai tá removendo pra comer. Então a gente fala, o ideal é remover para comer. Remove, come, escova o dente, escova o aparelho, devolve o aparelho à boca, senão realmente a gente não consegue entregar o mesmo trabalho que a gente entregaria com o aparelho fixo”.

Acompanhe a entrevista completa: