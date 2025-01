Altas temperaturas contribuem com queda na umidade do ar em MS 

A semana começa com o estado dividido com duas situações meteorológicas diferentes. Enquanto que os municípios da região Sul de Mato Grosso do Sul registram elevação nas temperaturas com máximas que ultrapassam os 35°, na região Centro-Norte do Estado a atenção é com as pancadas de chuva.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão indica predomínio de sol e variação de nebulosidade em grande parte de MS. Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação da alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais quente e seco.

São esperadas altas temperaturas com valores entre 35-37°C e baixos valores de umidade relativa do ar entre 15-30%, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do estado onde deve predominar o tempo mais seco.

Por outro lado, os maiores acumulados de chuva são previstos para as regiões Centro-Norte, Pantaneira, Nordeste e Leste, onde há possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada devido ao aquecimento diurno, aliado à atuação da zona de convergência de umidade do atlântico sul (ZCAS). O fenômeno conhecido como ZCAS se caracteriza por uma faixa de nuvens e chuvas intensas que se estende do norte ao sul do Brasil.

Nestes locais não se descarta que, pontualmente, possam ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios.