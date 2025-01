Aluguel em Campo Grande cresce mais de 26% em 2024

O mercado de locação residencial em Campo Grande apresentou uma alta acumulada de 26,55% em 2024, segundo o Índice FipeZAP. Essa variação colocou a cidade entre as capitais com maiores aumentos no preço do aluguel, superando significativamente a média nacional, que foi de 13,50% no período. Campo Grande ficou atrás apenas de Salvador, que que liderou o ranking com alta de 33,07%.

Geraldo Paiva, presidente do Sindicato da Habitação, explicou que fatores estruturais e conjunturais contribuíram para esse cenário. “Durante a pandemia, muitos proprietários adequaram os valores de locação para manter inquilinos e a renda dos imóveis. Agora, os contratos estão passando por um processo de reequilíbrio”, afirmou.

Ele também destacou o impacto da alta da taxa Selic e das condições de financiamento. “Com os juros elevados e a redução do crédito imobiliário, parte da população opta por alugar enquanto aguarda condições melhores para financiar um imóvel. Isso eleva a demanda por locação”, explicou Paiva.