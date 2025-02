ANP identifica irregularidades em postos e revendas de gás em MS durante fiscalização

Entre os dias 3 e 6 de fevereiro, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou fiscalizações no mercado de combustíveis em 13 estados do país.

Em Mato Grosso do Sul, as vistorias ocorreram em Campo Grande e Terenos, onde seis postos de combustíveis e três revendas de gás liquefeito de petróleo (GLP) foram inspecionados.

Durante a operação, uma revenda de gás em Terenos foi interditada por operar sem autorização da ANP. No local, 27 botijões de 13 quilos foram apreendidos. Já em Campo Grande, uma revenda teve 208 botijões recolhidos por exceder a capacidade de armazenamento permitida.

Nos postos de combustíveis, três estabelecimentos foram autuados por diferentes irregularidades. Entre os problemas identificados estão a falta de equipamentos para testes de qualidade dos combustíveis — um direito do consumidor —, ausência de registros de análise da qualidade e falhas na drenagem dos tanques de óleo diesel.

Além das autuações, os fiscais da ANP coletaram cinco amostras de combustíveis, que passarão por análise laboratorial para verificar a conformidade dos produtos.

*Com informações da ANP