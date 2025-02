Bandeira verde segue em fevereiro e consumidores não terão cobrança extra na conta de luz

Pelo terceiro mês consecutivo, a conta de energia elétrica não terá acréscimos para os consumidores brasileiros. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou que a bandeira tarifária seguirá verde no mês de fevereiro, reflexo das boas condições dos reservatórios e do volume de chuvas no país.

Antes da implementação do sistema de bandeiras, os custos extras na geração de energia eram repassados aos consumidores apenas no reajuste anual das tarifas. Com o novo modelo, o valor reflete a situação do momento e permite que os usuários tenham mais transparência sobre os preços e possam ajustar seu consumo, caso necessário.

O sistema de bandeiras é aplicado a todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que abastece praticamente todo o Brasil.

*Com informações da Aneel