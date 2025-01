BR-163 tem 20 pontos de pare-e-siga nesta terça-feira

Motoristas que trafegam pela BR-163, em Mato Grosso do Sul, devem estar atentos aos trechos com obras de manutenção programadas para esta terça-feira (21). As intervenções acontecem em diversas regiões da rodovia, com a aplicação do sistema de Pare-e-Siga, alternando o fluxo de veículos em uma única faixa.

Ao todo, há 20 pontos de interdição parcial na rodovia, que podem causar pequenas retenções. Em caso de chuvas, as atividades serão temporariamente suspensas.

Entre os locais afetados, destacam-se trechos entre os quilômetros 830 e 817, na região de Sonora e Pedro Gomes, e entre os quilômetros 267 e 203, passando por Dourados e Caarapó. Já em cidades como Rio Verde de Mato Grosso, Juti e Mundo Novo, o sistema de Pare-e-Siga será aplicado em pontos isolados.

O coordenador de operações da CCR MSVia, Sírio Rodrigues, destacou a importância da atenção dos condutores ao se aproximarem das áreas em obras.

“Os motoristas precisam estar atentos às sinalizações e orientadores de tráfego para evitar acidentes. Colisões traseiras e danos em placas ou sinalizações causados por veículos que trafegam no acostamento são os incidentes mais comuns nesses trechos.”

A lista completa dos locais com desvios e interdições inclui:

Pontos de Desvio:

Sonora: Kms 830-828;

Sonora/Pedro Gomes: Kms 819-817;

São Gabriel do Oeste: Kms 607-605 e 601-600;

Bandeirantes/Camapuã: Kms 590-588;

Rochedo/Bandeirantes: Kms 535-534;

Dourados: Kms 267-265 e no km 254;

Caarapó: Kms 232, 229-227, 217-216, e 204-203.

Pontos com Pare-e-Siga:

Rio Verde de Mato Grosso: Kms 661-660;

São Gabriel do Oeste: Kms 608-607;

Bandeirantes: Kms 565-564;

Jaraguari: No km 510;

Douradina: Nos kms 306 e 293;

Caarapó: Kms 225-223;

Juti: Kms 181, 177 e 163;

Itaquiraí: No km 100;

Eldorado: No km 41;

Eldorado/Mundo Novo: No km 31;

Mundo Novo: No km 0.

