A CBN Campo Grande comemora, neste mês de agosto, os 122 anos da capital do Estado e traz informações sobre a história da Cidade Morena, reunidas com a colaboração do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHG-MS). As informações são veiculadas ao longo da programação na 93,7FM. Neste episódio, você acompanha breve história sobre o primeiro escriba de Campo Grande.