Campo Grande lidera alta na cesta básica em um ano, aponta Dieese

De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em 17 capitais do país, no mês de novembro, Campo Grande lidera o aumento no valor da cesta em um ano.

Entre novembro de 2023 e novembro de 2024, na Capital, o reajuste foi de 14,47%, seguido por Goiânia (12,19%), Brasília (11,19%) e São Paulo (10,56%). No recorte dos 11 meses de 2024, todas as capitais apresentaram elevação nos preços médios, com variações entre 1,85%, em Porto Alegre, e 10,72%, em Campo Grande.

Ainda conforme o levantamento, no mês de novembro, o campo-grandense precisou desembolsar R$ 772,45 para adquirir os itens básicos da cesta, um aumento de 2,85% em relação ao mês de outubro.

Carne bovina, óleo de soja, café e batata

Pelo segundo mês consecutivo, o preço do quilo da carne bovina de primeira subiu em todas as cidades onde o Dieese realiza a pesquisa. Entre outubro e novembro, as maiores altas foram registradas em Brasília (11,53%), Goiânia (10,35%), Campo Grande (10,02%) e Recife (10,01%).

Em 12 meses, também houve elevação em todos os municípios, com destaque para Campo Grande (23,45%), Fortaleza (22,40%), Brasília (21,74%) e Goiânia (21,05%).

Mesmo com a volta das chuvas e a melhora dos pastos, condições favoráveis para a engorda do gado, a oferta de boi para abate ainda não foi normalizada. Além disso, a alta demanda interna e externa por carne tem contribuído para os aumentos.

Entre outubro e novembro, o valor do óleo de soja no varejo subiu em todas as capitais. Em 12 meses, foram registrados aumentos em todas as cidades, com destaque para Belo Horizonte (41,95%), Campo Grande (39,81%), Rio de Janeiro (36,80%), Goiânia (36,11%) e Aracaju (35,29%). O crescimento do volume exportado de óleo bruto e a oferta interna menor pressionaram o valor do produto no varejo.

Já o preço do quilo do café em pó aumentou em 14 das 17 capitais entre outubro e novembro. As variações negativas ocorreram em Natal, Aracaju e Rio de Janeiro. As altas oscilaram entre 0,35%, em Fortaleza, e 5,16%, em Belém.

Em 12 meses, todas as cidades apresentaram taxas positivas, com destaque para Belo Horizonte (68,88%), Brasília (55,50%) e Campo Grande (52,28%). A manutenção da trajetória de alta se deve à menor oferta mundial, ao dólar valorizado em relação ao real e às incertezas relacionadas ao potencial produtivo da temporada 2025/2026.

O valor do quilo da batata subiu em nove das 10 capitais da região Centro-Sul, onde o tubérculo é pesquisado, com variações entre 0,56%, em Porto Alegre, e 17,27%, em Campo Grande.