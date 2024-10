Campo Grande terá sessões gratuitas no Dia Internacional da Animação

Para celebrar o Dia Internacional da Animação, Campo Grande terá uma programação especial com exibições de curtas de animação de várias partes do mundo. O evento, organizado pela TransCine – Cinema em Trânsito, acontece nos dias 28 e 29 de outubro, com sessões gratuitas e abertas ao público no Museu da Imagem e do Som (MIS) e na Vila Nhanhá.

Na segunda-feira (28),a partir das 18h30, a Mostra Oficial será realizada no MIS, enquanto na terça-feira (29) o público poderá conferir a Mostra Ambiental na ONG Núcleo Humanitário Vila Nhanhá.

Os filmes apresentados incluem animações brasileiras e internacionais, com produções da Argentina, Suíça, Canadá, Israel e Colômbia. Cada sessão terá cerca de uma hora de duração, reunindo curtas para todas as idades.

Mariana Sena, produtora audiovisual e uma das organizadoras da TransCine, destaca a importância da programação.