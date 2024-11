Câncer de boca pode afetar mais homens que mulheres, aponta o Inca

O penúltimo mês do ano é dedicado para alertar a população para a conscientização do câncer de boca. Segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca), no triênio de 2023 a 2025 Campo Grande pode ter 190 novos casos de câncer de boca por ano. Deste total, 130 são homens.

Segundo a cirurgiã-dentista – especialista em estomatologista – Tatiana Ferreira Robaina, do Centro de Especialidades Odontológicas, isso se deve a fatores de risco e estilo de vida da população.

“A gente tem a estimativa de câncer que aparece em lábio, em assoalho da boca, na língua, orofaringe, mucosas, de uma forma geral. Dentro dessa estimativa dos 180 casos, é o impacto do sol e a gente tem uma população essencialmente masculina, que é trabalhadora rural. De forma geral, atinge os trabalhadores rurais, os trabalhadores de rua, que são, essencialmente, em sua maioria, trabalhadores do sexo masculino. Outro fator de risco que a gente precisa analisar é em relação ao etilismo. Nós temos uma população, quando etilista, majoritariamente masculina e o abuso do álcool é um fator de risco que se soma ao tabagismo, aumentando bastante as chances de desenvolver um câncer de boca”, explicou a estomatologista.

Apesar da doença afetar mais diretamente os homens, a dentista chamou a atenção para a mudança de comportamento entre as mulheres que podem colocá-las em risco.

“O estilo de vida da mulher vem se modificando bastante […] a geração que está chegando, ela vem com muita boa distribuição, vamos dizer assim, entre o sexo masculino e feminino em relação ao uso dos cigarros eletrônicos”.

O que, segundo Tatiana, ainda contribui para o menor nível de incidência para o desenvolvimento da doença entre as mulheres é o fato de que elas procuram mais rapidamente o sistema de saúde.

“A gente consegue detectar lesões precursoras, que são aquelas lesões que não são câncer, mas que podem virar um câncer, digamos assim, mais precocemente e isso também facilita nas estatísticas de cura”.

Durante a entrevista ao Jornal CBN Campo Grande a cirurgiã dentista falou sobre prevenção, tratamento e o atendimento realizado na rede municipal de saúde na Capital. Nesta quinta-feira a Secretaria Municipal de Saúde realiza o dia ‘D’ de combate ao Câncer de Boca. Ao longo do dia, três unidades de saúde: Batistão, Moreninhas, Nova Lima “Quem ficou interessado pode procurar a unidade de saúde. Só para salientar, não necessariamente precisa ser só no dia de hoje. Todos os dentistas da cidade, eles estão aptos, todos os dentistas das unidades de saúde estão aptos a fazer a detecção precoce ou minimamente fazer o encaminhamento para o especialista”, frisou Tatiana.

O dia ‘D’ de combate ao câncer de boca está sendo realizado nas unidades: Clínica da Família Nova Lima, na Rua Padre Antônio Franco, 550; na USF Batistão, na Rua Souto Maior, 1935; e na USF Moreninha, na Rua Jaguariuna, 543. O atendimento segue até as 16 horas.