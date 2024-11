Cantatas natalinas encantam público em apresentações na capital

O clima natalino cria uma atmosfera de paz, encanto e, além das tradicionais decorações e celebrações em torno do nascimento de Jesus Cristo, a data resgata atividades culturais, como as cantatas natalinas. As canções geralmente contam sobre o nascimento de Jesus Cristo.

Para fortalecer essa essência, o Shopping Campo Grande realiza apresentações com corais de Campo Grande, que levam ainda mais beleza às atividades promovidas pelo centro de compras nesse período. Ao todo, oito corais se apresentam de 26 a 30 de novembro e entre 9 e 20 de dezembro, próximo à decoração temática, na praça de eventos.

“Noite Feliz”, que é uma das canções mais cantadas nesse período, será repertório dos diferentes corais que se apresentarão no shopping. A música foi criada porque, durante a Missa do Galo, o órgão estava quebrado, e o sacerdote resolveu criar uma canção que pudesse ser interpretada com um violão. A simplicidade melódica fez com que a música fosse traduzida para 330 diferentes idiomas.

De acordo com a regente da Educação Adventista de Mato Grosso do Sul, Alany Steiner, as cantatas natalinas desempenham um papel crucial na celebração do Natal, servindo como uma ponte entre a tradição e o espírito de renovação da época.

“Essas apresentações musicais, repletas de melodias e coros, ajudam a resgatar o verdadeiro significado do Natal, enfatizando valores como amor, solidariedade e esperança. Além de preservar a essência da celebração, as cantatas reúnem famílias e amigos em momentos emocionantes, que criam memórias duradouras. Elas também têm o poder de tocar os corações, trazendo de volta o encantamento do Natal que muitas vezes se perde na correria cotidiana“, avalia a regente.

Encantar o público e promover uma experiência completa é uma das missões do shopping, que, em celebração dos 35 anos, investiu em ações culturais durante todo o ano e trouxe à temática natalina toda a beleza de uma decoração elegante e uma programação acessível a toda a família. “Nosso objetivo é unir e encantar a todos, e as cantatas têm esse poder de emocionar e promover momentos inesquecíveis, cumprindo nosso papel de disseminador de boas ações e de momentos felizes“, afirma a gerente de Marketing, Gabriella Alves.

Programação

As cantatas tem apresentação gratuita e aberta ao público.

26 de novembro (terça-feira) – 19h – Coral Adventista de Mato Grosso do Sul

27 de novembro (quarta-feira) – 19h – Coral Adventista de Mato Grosso do Sul

30 de novembro (sábado) – 14h – Igreja Cristã Maranata

09 de dezembro (segunda-feira) – 16h – ISMAC

10 de dezembro (terça-feira) – 19h30 – Igreja Batista Memorial

11 de dezembro (quarta-feira) – 17h30 – CCI Elias Lahdo

12 de dezembro (quinta-feira) – 19h30 – Corpo de Bombeiros

20 de dezembro – (sexta-feira) – 19h30 – Guarda Civil Metropolitana