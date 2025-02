Capital tem pediatras de plantão em quatro unidades de saúde nesta manhã

Crianças que precisarem de atendimento de urgência e emergência durante os períodos da manhã e tarde deste sábado (15) terão pediatras de plantão em quatro unidades de saúde de Campo Grande.

São as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Cel. Antonino, Universitário e Leblon, além do Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Tiradentes.

À noite, além dessas unidades, também haverá plantonistas para atender o público infantil na UPA Moreninha.

Conforme a escala, divulgada pela Prefeitura de Campo Grande, para atendimento ao público adulto haverá plantonistas em todas as unidades. A escala também traz o quantitativo de profissionais em cada local. Confira abaixo: