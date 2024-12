Área plantada de eucalipto cresce em MS

Estudo realizado pela equipe técnica da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), concluiu que a área cultivada com eucalipto cresceu em Mato Grosso do Sul.

Na segunda safra 2023/2024 mais 1,5 milhão de hectares foi cultivado com eucalipto, cerca de 4,4% da área total. Na segunda safra 2022/2023 (safra do ano anterior) foi cultivado 1,3 milhões/ha, ou 3,8% da área total de MS.

Os municípios de Selvíria e Três Lagoas, dedicaram, respectivamente, 32,7% e 30,6% da área total para o cultivo do eucalipto, seguidos por Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Inocência e Santa Rita, que dedicaram 25,8% ; 24%;, 20,9%; 14,6% e 13% da área total.