Cadastro de prioridade para restabelecimento de energia deve ser renovado

As famílias com pacientes que usam equipamentos de sobrevida em casa devem atualizar cadastro como prioridade para restabelecimento de energia. O morador deve fazer o cadastro junto a Energisa, concessionária de energia elétrica do estado.

A orientação se deve a previsão de chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento, que podem causar estragos na rede elétrica. O cadastro está disponível para todos os pacientes que dependem de aparelhos movidos à eletricidade. No entanto, é preciso comprovar a dependência e o risco de morte por meio de documentação específica.

“Quando uma pessoa da família fica enferma e passa a utilizar equipamento de uso contínuo de energia para sobrevida, como um respirador, por exemplo, a família precisa nos informar imediatamente sobre a situação para que possamos classificar essa unidade consumidora para darmos um atendimento diferenciado quanto à ocorrência de falta de energia ocasionada por forças maiores”, explica o Coordenador de Atendimento da Energisa Mato Grosso do Sul, Wesley Ricardo Cosim.

Para realizar o cadastro é necessário apresentar laudo médico contendo o nome do paciente, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados a Saúde (CID) e o tipo de equipamento que será utilizado. O cadastro tem validade de 12 meses e, após esse período, é necessário fazer a renovação junto ao nosso atendimento.

O procedimento de atualização está disponível nas agências de atendimento da Energisa, no Call Center 0800 722 7272, ou no Whatsapp (67) 9 9980-0698.

*com informações da Energisa