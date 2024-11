Café da Etiópia

O café da região de Yirgacheffe, por exemplo, é conhecido por suas notas florais e frutadas, enquanto o café de Harrar apresenta um perfil mais encorpado, com sabores de chocolate e frutas secas. Essa diversidade de sabores torna o café etíope altamente valorizado no mercado global, atraindo amantes da bebida em todo o mundo.

As principais regiões produtoras de café na Etiópia incluem Sidamo, Yirgacheffe e Harrar, cada uma oferecendo perfis de sabor distintos devido ao seu clima e solo únicos.

A lenda de Kaldi, um pastor que notou o efeito energizante do consumo dos frutos do café por suas cabras, marca o início dessa fascinante história. Desde então, a Etiópia se tornou sinônimo de café de alta qualidade, cultivando diversas variedades em suas regiões montanhosas.

O café na Etiópia é muito mais do que uma simples bebida; é uma parte essencial da cultura e da identidade nacional. Acredita-se que o café arábica tenha suas origens nas montanhas etíopes, onde a planta foi descoberta há séculos.

Além de sua qualidade, o café etíope possui um profundo significado cultural, especialmente na tradição do ritual do café, conhecido como “bunna”. Durante este ritual, os grãos são torrados e preparados com cuidado, criando um momento de socialização e comunidade, onde amigos e familiares se reúnem para compartilhar histórias e fortalecer laços.

Essa prática reflete a hospitalidade etíope e a importância do café como um símbolo de amizade e união, destacando o papel central que a bebida desempenha na vida cotidiana do povo etíope.

