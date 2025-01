Casa das Cores dá dicas para pintar seu imóvel no verão

Nesse clima de verão todo mundo quer refrescar os ambientes e deixar tudo mais agradável e vibrante. Para isso, nada como contar com quem entende do assunto, a maior rede de tintas do Estado, que dá dicas para pintar o imóvel de forma eficiente e duradoura.

Para começar, é normal pensar que os dias quentes favorecem a pintura pela secagem mais rápida. Porém, o clima da estação vem também com chuvas e, por isso, é preciso ficar atento à previsão.

Assim, a sugestão é começar a pintar logo que o dia se inicia. Os dias costumam amanhecer mais cedo e as manhãs geralmente são secas. E, mesmo assim, é preciso ficar de olho na umidade. Preferencialmente, ela não deve estar acima de 85%, inclusive se o local a ser pintado não estiver exposto.

Nesse contexto também é essencial ter atenção ao tempo de secagem de cada produto de acordo com a descrição da embalagem.

Uma dica extra da Casa é optar por tintas com características antifúngicas e antibacterianas, que são indicadas para ambientes expostos à umidade.

Paleta de verão com ofertas é na Casa das Cores

Mesmo com os desafios de pintar no verão, a Casa das Cores está do seu lado nesse processo, com produtos de qualidade, marcas confiáveis, formas de pagamento facilitadas e o melhor atendimento da região.

Então, este pode ser um bom momento para apostar na mudança aproveitando as ofertas especiais do Verão 2025 Casa das Cores.