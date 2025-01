Casos de hanseníase diminuem na Capital em 2024

Campo Grande registrou uma queda no número de casos de hanseníase em 2024. No ano passado, 100 novos casos foram diagnosticados. Em 2024, o número caiu para 91, de acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Saúde de Campo Grande (Sesau).

Apesar da redução, a orientação das autoridades é manter a vigilância para evitar complicações por meio do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.

A hanseníase é uma doença causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Os sintomas incluem manchas na pele com perda de sensibilidade, caroços e fraqueza muscular. O tratamento está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) e pode prevenir complicações, garantindo a cura.