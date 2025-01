Cinema revela lado humano do agronegócio

O agronegócio brasileiro, muitas vezes associado a grandes plantações e criações, assume um novo significado sob a ótica de Nando Dias Gomes. O cineasta, em atividade desde 1995, participou do CBN Agro deste sábado (18), e contou sobre o processo de de explorar as dimensões culturais e humanas do setor que é essencial para o país.

A conexão de Nando com o agronegócio começou ao conhecer as paisagens e narrativas do Mato Grosso. Durante as gravações da série documental “Mulheres e Homens da Terra”, ele percorreu milhares de quilômetros pelo interior do Brasil, visitou diversas propriedades rurais e registrou as histórias de mais de 50 personagens.