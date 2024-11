Confinamento eleva resultados dos pecuaristas

Desde 2019, o produtor rural Eraldo tem colhido os frutos de uma parceria estratégica no setor de confinamento. A aliança, que começou há mais de cinco anos, já gerou resultados expressivos, como o abate de 4.928 animais, incluindo 355 fêmeas, com um rendimento de carcaça médio de 56,66%.

Eraldo iniciou a parceria em julho de 2019, abatendo 811 machos com excelente rendimento e ganhos de carcaça. “Desde então, com o confinamento, tive inúmeros benefícios na propriedade, como melhorias no manejo e maior eficiência na tomada de decisões,” destaca.

Os dados apresentados por Thiago Duque, gerente de confinamento do Grupo Guarujá, mostram a consistência dos resultados. Os animais chegam ao confinamento com peso inicial de 342 kg e alcançam peso final de 545 kg após 120 dias de cocho. Durante o período, a @ produzida média chega a 9,37, com ganho médio diário de 1,6 kg. Além disso, o produtor se beneficia de uma premiação de R$ 12,00 por arroba.