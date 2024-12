Dois homens flagrados realizando pesca predatória durante período de defeso

Dois homens foram flagrados nesta quinta-feira (27) pescando durante a piracema no município de Aquidauana. Ambos estavam na margem do rio que leva o nome do município, a cerca de 10 km do perímetro urbano.

Todo o material de pesca foi apreendido, e foram lavrados autos de infração administrativa no valor de R$ 1.500,00 para cada infrator. Os autos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A Polícia Militar Ambiental está intensificando as fiscalizações no período de final de ano. Durante a operação, também foram recolhidos três caniços simples e 17 anzóis de galho. A PMA destaca que, apesar da fiscalização intensiva, o número de petrechos de pesca proibidos recolhidos continua elevado.

Esses materiais são frequentemente encontrados em ranchos, tablados e margens de rios, especialmente em áreas urbanas. Apenas no Rio Aquidauana, no trecho entre as cidades de Palmeiras, Camisão e Piraputanga, já foram apreendidas mais de 103 varas de pesca — incluindo molinetes, carretilhas e caniços simples — em menos de dois meses de operação.

De acordo com a legislação ambiental, a pesca durante o período de defeso é permitida apenas para pescadores ribeirinhos, definidos como aqueles que vivem em áreas de difícil acesso, como rios e lagos, e praticam a pesca exclusivamente para subsistência. Para os demais, a pesca está proibida, e o descumprimento pode acarretar multas e responsabilização criminal.

*com informações da PMA