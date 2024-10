Inscrições para vaga de professor substituto em Aquidauana terminam hoje

As inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que oferece uma vaga para professor substituto no campus de Aquidauana, encerram-se hoje (24). A oportunidade é destinada à área de Administração, e os candidatos precisam ter graduação na área para participar.

O cargo prevê uma carga horária de 40 horas semanais, com salário que varia entre R$ 3.412,63 e R$ 7.356,02, dependendo da titulação do selecionado. O contrato terá início após a publicação no Diário Oficial da União, com possibilidade de prorrogação de até 24 meses, conforme a necessidade da instituição.

Os interessados podem se inscrever pelo site do IFMS até o fim do dia, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 50,00. A seleção contará com uma prova de desempenho didático, prevista para 9 de novembro, além de uma avaliação de títulos.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

*Com informações de PCI Concursos