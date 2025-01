Expectativa de safra positiva para soja em Mato Grosso do Sul em 2024/2025

Política em destaque

Pollon não liga ser preso por defender a liberdade de expressão

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) arrumou briga com o governo Lula ao propor PEC em defesa da liberdade de expressão absoluta. Ele fez contundentes críticas às ameaças de processos contra quem criticar medidas do governo. Hoje, na avaliação do parlamentar, todas as críticas estão sendo classificadas de fake news. Ninguém pode mais discordar das […]