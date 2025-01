Falta de CAPS em municípios de MS preocupa autoridades

Mato Grosso do Sul possui 79 municípios, mas a maioria não conta com Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), essenciais para o atendimento em saúde mental. Apenas os quatro maiores municípios — Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá — possuem residências terapêuticas, que funcionam como moradias alternativas para pessoas em tratamento prolongado.

A implantação de novas residências terapêuticas depende da existência de CAPS nas cidades, que são pré-requisitos para esse tipo de estrutura. Muitos municípios com mais de 15 mil habitantes, como Amambaí, Miranda, Jardim e Ladário, deveriam contar com pelo menos um CAPS I, conforme critérios do Ministério da Saúde, mas ainda não oferecem esse serviço.

Outras cidades, como Porto Murtinho e Inocência, embora tenham populações menores, estão em monitoramento devido ao aumento esperado de habitantes com a implantação de grandes projetos, como a Rota Bioceânica e a chegada de novos empreendimentos. Nessas localidades, a criação de CAPS também é considerada essencial.