Feira da Bolívia terá ação de adoção de cães e gatos

Neste domingo (10), será realizada na Feira da Bolívia uma grande ação de adoção de cães e gatos. Está será a última ação de adoção realizada pela Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea) de 2024.

A ação contará com mais de 60 filhotes que já foram vermifugados e vacinados com a polivalente (cães), e que buscam um novo lar. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura com protetores independentes que realizam o trabalho de acolhimento de animais abandonados ou que foram vítimas de maus-tratos.

Os interessados devem ser maiores de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência.

A Subea ressalta que todos os animais adotados em suas ações, tem garantia de castração gratuita em uma das clínicas credenciadas com a Prefeitura.

Serviço

Data: 10 de outubro (domingo)

Local: Feira da Bolívia

Endereço: Rua das Garças com Rua Aníbal de Mendonça.

Horário: Das 9h às 12h

*Com informações da Subea/CG