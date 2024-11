Feriadão registrou quatro casos de afogamento em MS

Levantamento do Corpo de Bombeiros Militar de MS (CBMMS) aponta que desde a última sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, até o domingo (17), foram atendidos quatro casos de afogamento no estado.

As ocorrências por afogamento foram registradas em Bonito, Deodápolis, Fátima do Sul e Rochedo.

Um quinto caso ocorreu no rio Sucuriú, em Três Lagoas, nesse domingo. A vítima chegou a ser socorrida por familiares mas o carro em que era transportada para um hospital capotou no caminho. O homem, de 46 anos, não resistiu à parada cardiorrespiratória e morreu no local do acidente.

Neste ano de 2024, de janeiro até agora, os Bombeiros registram 52 ocorrências por afogamento no estado. Uma média de cinco casos por mês. No ano passado a média foi de 6 casos por mês e no ano anterior, em 2022, foi de 4 afogamentos por mês.

A faixa etária predominante das vítimas está entre 16 e 20 anos e acima de 66 anos de idade. Entre as cidades com maior número de afogamentos em 2024 estão: Campo Grande com 10 atendimentos, Três Lagoas (5), Bataguassu (4), Bonito (4) e Naviraí (4).

O oficial responsável pela Assessoria de Comunicação do CBMMS, tenente-Coronel Fábio Pereira de Lima, explica quais atitudes são fundamentais para evitar esse tipo de acidente.

“Não nade sozinho em rios, lagos ou represas. Não mergulhe em locais onde não se conhece a profundidade e evite nadar em águas rasas. Não entre na água após consumir bebida alcoólica. Não salte também em locais elevados para dentro da água. E evite brincadeiras como caldos“, destacou.

Outra orientação muito importante é não deixar as crianças na água sozinhas, sem a supervisão de um adulto. Os bombeiros também alertam para o risco de quem tenta ajudar uma vítima de afogamento:

“Peça ajuda imediatamente. Prefira jogar algum material flutuante, como boias, cabos, cordas. Algo que a vítima possa se apoiar, pois o salvamento de uma pessoa é muito difícil. Caso a pessoa não tenha preparo, ela pode vir a se tornar uma vítima também“.

O levantamento de dados dos Bombeiros também apontou os meses do ano com maior número de atendimentos. Foram eles: outubro (10 casos), fevereiro (8 casos), março, abril e maio (com 6 casos cada).

O Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.