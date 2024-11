Homem se afoga no rio Sucuriú durante almoço em família em rancho

Uma morte por afogamento foi registrada, na tarde de domingo (17), em Três Lagoas. A vítima foi identificada como Romilton Faustino Oliveira, de 46 anos, que se afogou no rio Sucuriú, quando estava em um rancho na região da Água Tirada, zona rural da cidade.

Romilton passava o domingo com amigos e familiares no local. Por volta de 15h30, teria entrado no rio para retirar um anzol que havia se enroscado durante uma pescaria. Após entrar nas águas, a vítima teria desaparecido e alguns minutos depois foi encontrado boiando e desacordado pelos familiares.

Percebendo que o homem havia se afogado, os familiares e amigos iniciaram as manobras de reanimação cardiorrespiratórias e acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Desesperados, as pessoas que estavam no rancho colocaram Romilton dentro de uma pick-up e seguiram para Três Lagoas, na tentativa de encontrar as equipes de resgate pelo caminho e assim auxiliar no possível salvamento da vítima.