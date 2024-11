Força-tarefa combate arboviroses em MS

A Semana de Combate às Arboviroses teve início na segunda-feira (18) com uma ação intensa no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A mobilização estadual envolveu equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Ministério da Saúde, Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul (CBMMS) e Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

A abertura ocorreu no quartel do Corpo de Bombeiros, no Dia D estadual de combate ao mosquito, marcando o início de uma semana de ações estratégicas para remover criadouros e conscientizar a população sobre as medidas preventivas necessárias. O evento contou com a participação ativa de moradores e funcionários da região.

A Semana de Combate às Arboviroses surgiu após os resultados do Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (Liraa), que ajudou a identificar as áreas mais críticas para a presença do mosquito. Com esses dados, as equipes de saúde puderam direcionar as atividades de forma mais eficaz, focando nos pontos de maior risco e promovendo ações educativas.