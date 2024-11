Fórum Amcham Avança MS começa em instantes na Capital

Representando o Sicredi União, Thais Helena ressaltou que busca conexões no evento. “A expectativa é realmente conectar com o futuro do Mato Grosso do Sul, conectar também o que os diretores das empresas estão pensando para o ano de 2025”.

Começa em instantes o Fórum Amcham Avança, evento voltado para líderes empresariais. Os debates terão início às 19h, no Hotel Deville Prime. O evento é realizado em parceria entre a Amcham e o Grupo RCN . Esta é a 6ª edição do CBN Em Ação .

Em palestra no Fórum Amcham Avança, Jaime Verruck falou sobre o planejamento do estado para o futuro

O Fórum será dividido em painéis. Quem abre o evento é o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, com a palestra “Como MS está se preparando para o futuro?”.

O segundo painel terá como tema “O Futuro do Capital Humano em Mato Grosso do Sul”. Participam do debate a gerente de Gente e Gestão da Suzano, Angela Santos, o diretor de Gente e Gestão do Grupo Pereira, Paulo Nogueira, e a diretora-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Marina Dobashi.

“O Papel da Iniciativa Privada no Desenvolvimento Econômico de MS” será o tema do terceiro painel, que contará com o diretor-presidente do Grupo Pereira, Beto Pereira, a diretora-presidente da MSGás, Cristiane Schmidt, e o presidente da Reflore, Luiz Ramires.