Helena lidera escolha de nomes em MS pelo segundo ano seguido

Pelo segundo ano consecutivo, Helena é o nome mais registrado para recém-nascidos no Mato Grosso do Sul. Com 438 registros, o nome superou Miguel, que liderava entre os meninos, e se tornou o mais escolhido do estado.

Helena, que já foi destaque nacional na década de 1950, reflete uma tendência crescente e já foi dado a mais de 6,5 mil pessoas no estado ao longo da história.

O ranking de 2024 também aponta uma preferência por nomes curtos e de pronúncia simples. Entre os meninos, Miguel (420 registros), Gael (390) e Heitor (314) lideram as escolhas. Para meninas, após Helena, aparecem Cecilia (389), Maite (312) e Alice (256). A busca por sonoridade, simplicidade e influências culturais, como nomes bíblicos e tendências digitais, tem marcado as escolhas.

“O nome é a nossa identidade, representa a história de cada indivíduo e é o ponto de partida para a conexão com o mundo. O registro civil é onde essa jornada se inicia, garantindo o acesso a direitos e a criação de um registro único”, explica Marcus Roza, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais de Mato Grosso do Sul (Arpen/MS).

Confira os rankings completos de 2024:

Nomes mais registrados no MS:

Helena – 438 Miguel – 420 Gael – 390 Cecilia – 389 Heitor – 314

Nomes masculinos mais registrados: