Histórias de superação e empreendedorismo feminino

No CBN Você Mulher deste sábado (18), Juliana Gambim celebrou o primeiro aniversário do programa com uma edição especial sobre empreendedorismo feminino. A convidada Bruna Coelho, proprietária da marca Moda da Bru, compartilhou sua inspiradora trajetória, que começou em Porto Murtinho com a confecção de pijamas durante a pandemia.

“Eu sempre entro de xícara vazia para sair com ela transbordando”, afirmou Bruna, que atribui seu sucesso ao apoio de projetos como o Sebrae Delas. A empreendedora revelou que o programa foi um divisor de águas. “Fomos treinadas, conectadas com outras mulheres e até tivemos a oportunidade de ir ao Chile em uma missão de internacionalização”.

Na sequência, a coordenadora de Empreendedorismo Feminino do Sebrae MS, Maristela França, reforçou a importância de acreditar no próprio potencial. Ela apresentou as novas edições do programa Sebrae Delas, com destaque para a jornada global e sua missão ao Paraguai este ano.

“Sucesso para nós é a realização de um propósito de vida. O dinheiro vem, mas o que nos move é muito maior”, afirmou Maristela. Ela convidou as ouvintes a participarem das atividades e revelou que o evento Delas Day, em março, contará com a participação da medalhista olímpica Rebeca Andrade.

Assista na íntegra