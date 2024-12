La Gastronomica - Catalunya

A Catalunha, reconhecida como a Região Mundial da Gastronomia em 2025, destaca-se por sua rica diversidade culinária e a valorização de produtos locais. Essa distinção não é apenas um reconhecimento do passado, mas também um impulso para o futuro, onde a tradição e a inovação se entrelaçam. A gastronomia catalã é um reflexo de sua cultura vibrante, que abrange desde receitas ancestrais até criações contemporâneas, todas impregnadas de um profundo respeito pelos ingredientes da terra.

Um dos destaques dessa cena gastronômica é o trabalho do catering La Gastronômica, comandado por Clara Antunez e Jaume Montanha. Com um compromisso inabalável com a qualidade e a autenticidade, eles têm se tornado referências em eventos que celebram a culinária catalã. A dupla se dedica a explorar e promover os sabores da região, utilizando produtos locais frescos e de alta qualidade, que não só elevam os pratos, mas também contam a história e a tradição da Catalunha. O enfoque em ingredientes sazonais e a colaboração com produtores locais são pilares de sua abordagem, que busca criar experiências memoráveis para os seus clientes.

Além de oferecer um cardápio diversificado e delicioso, Clara e Jaume também se empenham em educar e sensibilizar os seus clientes sobre a importância da gastronomia sustentável. Por meio de seus eventos, eles não apenas servem pratos que encantam o paladar, mas também promovem uma consciência sobre a origem dos alimentos e a necessidade de preservar as tradições culinárias catalãs. Com essa visão, o catering de Antunez e Montanha se torna um verdadeiro embaixador da rica herança gastronômica da Catalunha, contribuindo para a celebração de sua nova posição no cenário mundial.

