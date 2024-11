Mais uma vez prevalece consenso na Alems

Há menos de 24 horas para a eleição da mesa diretora que será firmada para o biênio 2025-2026, os parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) optaram pelo consenso na sessão plenária desta terça-feira (12). Mais uma vez, não haverá disputa política na Casa de Leis, e chapas opostas ou possíveis candidaturas avulsas foram canceladas.

A eleição da mesa diretora será realizada nesta quarta-feira (13), e tudo indica que a atual chapa, presidida pelo deputado estadual Gerson Claro (PP), será reeleita. Nesta manhã, o parlamentar fez um apelo aos demais deputados.

Na composição da mesa, a 1ª Secretaria seria o único cargo em disputa, já que o deputado Coronel David (PL) havia mostrado interesse e se candidatado. A posição atualmente é ocupada pelo deputado Paulo Corrêa (PSDB).

Após o apelo do presidente, Coronel David explicou que decidiu optar também pelo consenso.

“Eu tinha mantido a minha candidatura até a data de hoje, mas, infelizmente, eu tive que atender a um pedido da maioria dos deputados, que entenderam que, nesse momento, não é momento de disputa, e sim de buscar um consenso, confiando na mesa diretora. E por essa razão, eu me rendi à maioria e não poderia ser diferente. Acho que a disputa sempre tem que ser salutar, mas, quando essa disputa pode interferir de alguma forma no ambiente que a gente vive aqui, eu preferi então atender ao pedido do presidente”, afirmou o deputado.